Бойовики викрали молодого хлопця на пункті пропуску в Станиці – правозахисники

На КПВВ "Станиця Луганська" бойовики викрали хлопця 1995 року народження, який підробляв вантажником. Про це повідомляє прес-служба Харківської правозахисної групи (ХПГ).

Читайте такожЗ 1 вересня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" змінює режим роботиМикола Пєтухов допомагав людям переносити сумки між КПВВ з української сторони до пункту пропуску з боку бойовиків і цим заробляв на життя. Гроші, які він отримував, були єдиними засобами для нього і літньої матері протягом останнього року.

"31 серпня близько полудня Микола пройшов КПВВ з боку України. Далі на пункті пропуску з боку бойовиків його зупинили озброєні люди, які про щось розпитувати хлопця. Цьому є свідки. Далі озброєні бойовики відвели Миколу в бік. З того моменту зв'язок з ним зник і досі про нього нічого не відомо", - вказується в повідомленні ХПГ.

Мати викраденого хлопця звернулася за допомогою до них і ОБСЄ.

Відзначається, що тиждень тому на тому ж самому КПВВ бойовики вже викрадали іншого хлопця, який також переносив вантажі. Згодом тіло молодого чоловіка виявили в окупованому Луганську.

"На даний момент родичі повідомили лише його ім'я - Олексій. Через три дні труп молодого чоловіка зі слідами насильницької смерті було знайдено біля одного з кафе в окупованому Луганську", - додали в ХПГ.

Раніше повідомлялося, що в Луганську окупанти кинули за грати українського блогера Едуарда Неделяєва. Він багато писав у Facebook про Луганськ і життя в окупованому місті, про те, як воно змінюється. На "суді" терористів йому оголосили вирок - 14 років в'язниці за "держзраду".