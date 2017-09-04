СБУ затримала бойовика, який хотів виїхати з окупованої території у приватній справі

Служба безпеки затримала бойовика "ЛНР", який перебував у розшуку, коли він хотів виїхати на контрольовану частину України у приватних справах. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Читайте такожСБУ затримала на Донбасі розчарованого у "руському мирі" екс-бойовикаЗа даними правоохоронців, мешканець тимчасово окупованого Лутугинського району приєднався до бойовиків у 2014 році.

"Протягом двох років він зі зброєю охороняв склад боєприпасів у Стаханові, брав участь у "козачому" бандформуванні Козицина, забезпечував контрольно-пропускний режим об’єкта сепаратистів на виїзді з Луганська, працював водієм у військовій частині", - йдеться у повідомленні.

"Співробітники спецслужби затримали бойовика поблизу лінії розмежування біля Станиці Луганської при спробі виїхати на контрольовану українською владою територію у приватних справах", - зазначає прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації").

Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.