У лавах бойовиків "ДНР" викрили ще одного російського військового (фото)

Українська контррозвідка виявила чергового військовослужбовця Збройних Сил РФ, який воює на боці донбаських терористів. Про це передає ТСН.ua, посилаючись на джерело у контррозвідці.

Громадянин Росії Максим Буланджи, 1993 р.н., уродженець Казахстану, що нині проживає в Краснодарському краї, служив у лавах Морського флоту ЗС РФ. Чоловік брав участь у т.зв. Дальному поході (03.12.2008 – 03.03.2009), за що був нагороджений спеціальною "відзнакою".

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Після звільнення у травні 2009 року в запас у званні матроса Буланджи перебивався тимчасовими підробітками на будівництві, як оператор колл-центру та офіціант.

28 жовтня 2014 року МО РФ підписало з найманцем контракт терміном на 3 роки. Тепер Буланджи є стрілком-помічником гранатометника військової частини 27777 і воює на боці бойовиків терористичних організацій на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня в "ДНР" заявили про втечу російського письменника-терориста Прилєпіна з Донбасу.