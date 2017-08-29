У "ДНР" заявили про втечу російського письменника-терориста Прилєпіна з Донбасу

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", залишив окупований Донбас. Про це повідомив пособник терористів Олександр Жучковський у своєму Telegram.

Він зазначив, що так звана кар'єра Прилєпіна нібито закінчилася через провал псевдопроекту "Малоросія".

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"Складнощі у Прилєпіна виникли після презентації" "Малоросії", оскільки він був головним ініціатором цієї ідеї, неузгодженої з Кремлем", - йдеться у повідомленні Жучковского.

У свою чергу, сам Прилєпін цю інформацію спростовує.

Як повідомляв УНІАН, російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймав посаду заступника командира батальйону з роботи з особовим складом "ДНР".