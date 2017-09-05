Розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі коштуватиме не менше $1 мільярда на рік - Єльченко

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що, за попередніми оцінками, розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі коштуватиме 1 мільярд доларів на рік. Про це він сказав під час відеовключення з Нью-Йорку в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Як пояснив дипломат, фінансування миротворчої місії на Донбасі, в разі ухвалення рішення про її розміщення на всій території Донбасу включно з ділянкою українсько-російського кордону, відбуватиметься з миротворчого бюджету ООН. "Є бюджет регулярний, є бюджет миротворчих операцій", - сказав Єльченко.

"Скільки вона коштуватиме - це має підрахувати генеральний секретар чи його служби секретаріату ООН. Попередні, я чув такі оцінки, що це буде не менше 1 мільярда доларів на рік, але я ще раз кажу, я не фахівець, це мають зробити люди, які це роблять регулярно", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Згодом прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».