Порошенко 20 вересня виступить в ООН щодо миротворчої місії на Донбасі – Єльченко

Представник України в ООН Володимир Єльченко заявляє, що президент України Петро Порошенко в ООН порушуватиме питання щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі.

Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Порошенко буде виступати в Генасамблеї, є сенс викласти наше бачення. Справа не в тому, подобається це Росії чи ні, ми маємо право на власні переконання, ми їх будемо просувати і в рамках Генасамблеї також. Президент України буде виступати 20 числа (вересня – ред.) у Раді безпеки ООН, буде спеціальне засідання присвячене миротворчості. Думаю, це буде ще одна нагода сказати про наше бачення ролі ООН на Донбасі», – сказав Єльченко.

«Це питання дуже складне… до моменту, поки цей конфлікт не буде заморожений, тобто припиняться бойові дії, думаю, жодна країна не дозволить собі відправити своїх миротворців, які б діяли в умовах активних бойових дій», – додав дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

Він, зокрема, зауважив, що розміщення миротворців ООН або людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, «є цілком доречним». «Не бачу тут нічого поганого, навпаки вважаю, що це пішло б на користь розв‘язанню проблеми на південному сході України, але, зрозуміло, може йтися про функцію забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ. Друге: ці сили мають перебувати на лінії розмежування, а не на якихось інших територіях. Третє: вирішення цього питання має відбутися не інакше як після розведення сторін і відведення важкої техніки», - заявив Путін.

Він наголосив, що це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

22 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір у вересні представити на засіданні Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

«Питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну в спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця представити в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН », - сказав Порошенко.