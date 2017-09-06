На Чернігівщині відбулись масштабні змагання танкістів (фоторепортаж)

На військовому полігоні поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині триває конкурс на кращий танковий взвод Збройних Сил України. Протягом семи днів воїни-танкісти з різних видів вітчизняного війська виборюють для свого взводу право називатися кращими в державі.

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Як повідомляє прес-служба Міноборони, армійці змагаються у п’яти номінаціях: спортивна, професійна, водіння бойової машини, наступальний та оборонний бій. Зокрема, учасники змагань виконують снайперську стрільбу з танків, "Танкову карусель", евакуацію умовного пораненого, ремонт машини в бойових умовах тощо. Також вперше в цьому році додали такі вправи, як швидкісна стрільба з пістолета та подолання психологічної смуги перешкод.

Особливістю цьогорічних змагань є те, що в програму додали нові завдання, які довелося виконувати минулорічним переможцям конкурсу - танкістам 14 окремої механізованої бригади навесні у змаганнях "Танковий виклик сильної Європи-2017" (Strong Europe Tank Challenge 2017) у Німеччині. Також в програму включено завдання, аналогічні тим, які виконують танкісти на полі бою в зоні проведення АТО.

"Наразі, під час змагання змінено штатну структуру танкового взводу. Під час виконання завдань танкісти "воюють" на чотирьох бойових машинах. Два танки ведуть вогонь по цілям, інші два – забезпечують їхнє прикриття. Акцент командуванням ставиться на збереженні життя екіпажу", – розповів голова оргкомітету конкурсу полковник Олексій Таран.

Призовий фонд змагань складає 200 тисяч гривень. Кращий, за підсумками конкурсу, танковий взвод вітчизняного війська, отримає винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Володарі другого і третього місць – 60 та 40 тисяч гривень відповідно. Також своєрідним бонусом є право виступу на міжнародному рівні.