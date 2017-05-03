Українські танкісти вперше візьмуть участь в танковому біатлоні НАТО

Українські танкісти в період з 7 по 12 травня вперше братимуть участь у танковому біатлоні армій країн НАТО, який цьогоріч проводитиметься на одному з військових полігонів у Німеччині. Україну представлятиме танковий взвод капітана Романа Багаєва. Минулого року саме цей підрозділ під час всеармійських змагань серед танкових взводів виборов звання кращого танкового взводу українського війська. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.

Окрім України, в міжнародних змаганнях бронетанкових підрозділів армій країн-членів НАТО The Strong Europe Tank Challenge братимуть участь танкові взводи з армій США, Німеччини, Австрії, Франції та Польщі.

Читайте такожПорошенко: кожен військовий ЗСУ знає, що якщо поруч з ним танкісти – перемога забезпечена

Варто зазначити, що минулого року перше місце на цих змаганнях посіли німецькі танкісти, друге вибороли представники армії Данії, а третє місце — польські військові.

У цьогорічних змаганнях дебютуватимуть танкісти Збройних Сил України. Їх представлятиме танковий взвод з 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України під командуванням капітана Романа Багаєва.

Військові ЗСУ виборюватимуть першість на танках типу Т-64БВ, модернізованих харків’янами.

Українська команда виступатиме у складі танкового взводу за штатом, прийнятим в арміях країн-членів НАТО, — чотири основні танки і один запасний.

Основними «суперниками» українських танкістів уважаються традиційні фаворити цих змагань — танкісти армії США (виступатимуть на танках типу «Абрамс — M1A2» ), а також німецькі танкісти (виступатимуть на танках «Леопард — 2А6»).