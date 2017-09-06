Міноборони показало захопливе відео змагань танкістів на Чернігівщині

Міноборони оприлюднило відео зі змагань на кращий танковий взвод Збройних Сил України, які відбулись на військовому полігоні поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині.

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Як повідомляв УНІАН, армійці змагались у п’яти номінаціях: спортивна, професійна, водіння бойової машини, наступальний та оборонний бій. До програми змагань увійшла снайперська стрільба з танків, "Танкова карусель", евакуація умовного пораненого, ремонт машини в бойових умовах тощо.