Заступник міністра пояснив, чому Росії скоро доведеться піти з Донбасу

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак вважає, що Російська Федерація може піти з Донбасу найближчим часом. Про це він заявив в інтерв'ю "Апострофу".

Так, він нагадав, що у Протоколі про виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року зазначено - на виконання Мінських угод повинні бути виведені всі іноземні війська, найманці й роззброєні бойовики.

"Цей протокол був підписаний Російською Федерацією ще тоді, у 2015 році. А ці домовленості увійшли до рішення Ради Безпеки ООН, тобто стали міжнародним документом. Таким був перший посил", - сказав Гримчак.

За його словами, другим є те, що союзники України зараз відкрито визнають, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка фактично окупувала частину території України. При цьому тиск на Москву посилюється.

"І результати усередині Росії - економічна, фінансова, політична ситуація - не залишають сьогодні Кремлю іншого виходу, окрім як залишити територію Донецької і Луганської областей", - додав заступник міністра.

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Він наголосив, що, хоча РФ не поспішає виконувати Мінські угоди, саме вони є єдиним документом, за невиконання якого на Російську Федерацію накладаються санкції.

Гримчак додав, що у вересні на відкритті Генеральної Асамблеї ООН Україна буде пропонувати ввести миротворчі війська на російсько-український кордон (розмова відбулася до заяви президента РФ Володимира Путіна й внесення в ООН російської пропозиції щодо миротворців на Донбасі, - УНІАН.).

"Це рішення неможливо провести через Раду Безпеки ООН, тому що Росія виступає категорично проти. Але для введення миротворчих військ може бути рішення Генасамблеї, де у Росії немає права вето й де рішення приймається більшістю голосів. І якраз цей варіант зараз, наскільки я знаю, й буде пропонуватися нашою державою", - сказав він.

Крім того, показовим фактом є те, що так звані керівники "ЛДНР" почали шукати й намагаються купувати житло на території РФ або в невизнаних республіках, а росіяни почали вивозити особливо цінне військове спорядження.

Також варто звернути увагу на те, що Російська Федерація припиняє фінансування ОРДЛО наступного року.

"Вони не закладають витрати на "народні республіки" в бюджеті-2018. Бюджетний процес в усіх країнах плюс-мінус однаково йде. У Росії він також відбувається зараз. Зрозуміло, що "ЛДНР" фінансувалися з прихованих коштів, але зараз вже не раз підтвердилося, що в наступному році вони не збираються фінансувати окуповані території. А це - мільярди! Мільярди, яких у самій Росії з кожним місяцем стає все менше і менше..." – підсумував Гримчак.

Раніше Гримчак заявляв, що рішення про виведення російських військ з Донбасу вже прийнято. Єдине, за словами чиновника, що зараз обговорюється, це те, як війська РФ підуть з території Донбасу.