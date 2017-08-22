Заступник міністра про зустріч Суркова із Волкером: Я думаю, що рішення по Донбасу вже прийнято

Російська Федерація буде змушена вивести війська із окупованого Донбасу. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрій Гримчак, коментуючи зустріч представника Держдепу США з питань України Курта Волкера із помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Гримчак заявив, що рішення щодо виведення російських військ із Донбасу вже прийнято. Єдине, за словами чиновника, що наразі обговорюється, це те, яким чином війська РФ підуть із території Донбасу.

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"Сурков з точки зору деяких наших "зрадофілів" повинен був вийти, "рвати на собі волосся" і кричати, що все пропало. Але так не буває, бо він давно дорослий хлопчик і якщо йому принесли п'ять пунктів, що вони мають виконати або завтра вам буде бубух, він вийде і скаже, що майже про все домовились. Єдине, що викликає здивування, що він не вийшов і не сказав, якщо Україна не буде виконувати Мінські домовленості, то ми накладемо санкції. Я думаю, що рішення по Донбасу, по великому рахунку, вже прийнято – вони підуть звідти. Єдине, що сьогодні обговорюється, як вони підуть, на яких умовах і так далі", – наголосив Гримчак.

Як повідомляв УНІАН раніше, помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що домовився зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером продовжити спільну роботу з українських питань.

«Ми погодилися, що поточна ситуація на південному сході України не може влаштовувати ні сторони, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню, - сказав він за підсумками зустрічі.— Прихильність мінським угодами під сумнів не ставилася: обидві сторони запропонували свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їх реалізації».