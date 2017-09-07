Штаб повідомив про загострення у зоні АТО: один військовий загинув

Від початку доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась, бойовики двічі застосовували міномети.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Як і у попередні дні, російсько-окупаційні угруповання основну активність зосередили на Приморському та Донецькому напрямках. Водночас сьогодні бойовики вже двічі застосовували міномети. Так, близько 12 години російські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри та били з гранатометів по наших позиціях біля Мар’їнки. Крім того, гранатомети та великокаліберні кулемети ворог двічі застосовував у районі Водяного. А поблизу Широкіного бандити обстріляли наші укріплення зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку, на околицях Зайцевого противник тричі відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. З цієї ж зброї бойовики двічі били по українських опорних пунктах в Авдіївській промзоні. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув один військовослужбовець. Командування АТО висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

На Луганському напрямку факт застосування ворогом міномету калібру 120 міліметрів зафіксований неподалік Лобачевого.

Загалом з опівночі незаконні збройні формування 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.