Бойовики продовжують порушувати "шкільне перемир'я": 34 обстріли за добу, б'ють з кулеметів і гранатометів

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, з них 20 обстрілів були неприцільними. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В кінці минулої доби основна активність терористів продовжувала зберігатися на Приморському напрямку.

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Так, після 18 годин бойовики 5 разів з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські позиції на підступах до Водяного. Під вогонь з цього ж озброєння потрапили українські опорні пункти біля Гнутового, Богданівки і Талаківки.

На Донецькому напрямку ввечері бойовики продовжили провокаційні обстріли українських укріплень на околицях Зайцевого. Також в кінці доби бойовики двічі били з гранатометів і стрілецької зброї по Авдіївській промзоні.

На Луганському напрямку близько 19 годин сепаратисти випустили 3 міни калібру 82 мм поблизу Малинового.