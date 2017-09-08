"Шкільне перемир'я" на Донбасі: 25 ворожих обстрілів, бойовики накривали вогнем із БМП Старогнатівку

07:34, 08 вересня 2017
Війна
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На Донецькому напрямку противник обстрілював опорні пункти українських військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки і шахти Бутівка.

ЗСУ / Міністерство оборони України

Минула доба у зоні АТО завершилася без суттєвих змін у ситуації. Як і вдень, російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли позицій ЗСУ на Донецькому і Приморському напрямках. 

Ввечері та вночі ворог застосовував переважно гранатомети та стрілецьку зброю, повідомляє у прес-центр штабу АТО. 

"Так, після 18 години бойовики тричі обстріляли наші опорні пункти поблизу Широкиного. Гранатомети російські найманці застосовували біля Павлополя і Лебединського. А з озброєння БМП бандити били по укріпленнях сил АТО на підступах до Старогнатівки", - йдеться у повідомленні. 

На Донецькому напрямку противник обстрілював опорні пункти українських військових із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та Шахти Бутівка. 

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша. 

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Загалом від початку доби незаконні збройні формування 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. У декількох випадках, коли була пряма загроза життю українських військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. У результаті бойових дій один український військовий загинув.

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Теги: #АТО на Донбасі