В ОБСЄ розповіли, що ускладнює процес звільнення заручників на Донбасі - СБУ

Організації з безпеки і співробітництва в Європі, представники якої беруть участь у переговорах Тристоронньої контактної групи та її підгруп у Мінську, визнають, що чим довше затягується конфлікт на Донбасі, тим важче звільняти полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Об’єднаного центру СБУ з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО Юрій Качанов сказав на засіданні круглого столу на тему: “Звільнені з полону: допомогти, не травмуючи”.

Читайте такожУкраїнська сторона у Мінську передала Росії списки заручників

"Засідання вчора було в Мінську. Сьогодні зранку координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш, за його проханням, приїхав до Служби безпеки і тривалий час, більше години, спілкувалися ми у вузькому колі з (головою СБУ) Василем Сергійовичем Грицаком, обговорювали питання, як було раніше, чим зараз допомогти, і взагалі до чого ми рухаємося", - сказав Качанов.

"ОБСЄ відзначає, що чим далі йдуть перемовини, чим далі затягується конфлікт, тим важче цих хлопців (полонених - УНІАН) витягнути, тому що висуваються умови, які дуже важко виконати представникам України", - заявив Качанов.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні терористи утримують у заручниках 144 особи, 410 вважаються зниклими безвісти.

З початку АТО за сприяння Об'єднаного центру СБУ з полону бойовиків було звільнено 3 тис. 138 осіб.