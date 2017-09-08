З початку війни на Донбасі сапери знешкодили 158 тисяч вибухових предметів
11:43, 08 вересня 2017Війна
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Окрім того військові сапери очистили від вибухонебезпечних предметів 1 130,5 км шляхів і доріг та більше 3260 га території на Донбасі.
Сапери ЗСУ знешкодили 158 тисяч вибухових предметів на Донбасі / фото УНІАН
Сапери Збройних сил знешкодили більше 158 тисяч вибухонебезпечних предметів з початку війни на Донбасі, пише Громадське.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.
«З початку АТО військові сапери знешкодили понад 158 тисяч мінно-вибухонебезпечних пристроїв», — заявив він.
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Він також повідомив, що військові сапери очистили від вибухонебезпечних предметів 1 130,5 км шляхів і доріг та більше 3260 га території на Донбасі.
Як повідомлялось, у четвер, 7 серпня, один український військовий загинув внаслідок обстрілу бойовиків на Донецькому напрямку.
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