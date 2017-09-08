У Держдумі РФ лякають Україну "відкритими" поставками зброї на Донбас (відео)

Росія "буде змушена" постачати зброю на Донбас вже "відкрито та явно", якщо ЗСУ отримають від західних союзників зброю. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив депутат російської Держдуми Леонід Калашников.

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"Вони що, мир несуть з летальною зброєю? Вони постачають туди гранату для того, щоб вона мир принесла в Україну?.. Росія зобов'язана буде тоді втрутитися й поставити зброю на південний схід. Вже відкрито та явно", - заявив Калашников.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Путін заявив, що у разі поставки Сполученими Штатами зброї до України російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».

«Якщо американська зброя буде надходити в зону конфлікту, буде важко сказати, як будуть діяти проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», - сказав Путін.