Путін пригрозив атакою на "інші зони конфлікту", якщо США нададуть Україні зброю

Якщо США поставлять зброю в Україну, то російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав на прес-конференції в Китаї.

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«Це суверенне рішення (відправка летальної зброї Україні - УНІАН) США - кому продавати зброю або поставляти безкоштовно, і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги. Ми на цей процес вплинути ніяк не зможемо», - сказав Путін.

За його словами, «є міжнародні правила і підходи: поставка зброї в зону конфлікту не йде на користь умиротворення, а лише погіршує ситуацію».

«Якщо це станеться в даному разі, то принципово це рішення ситуацію не змінить, взагалі ніяк не вплине на зміну ситуації, але кількість жертв, безумовно, може збільшитися», - упевнений Путін.

«Хочу підкреслити, щоб всім було зрозуміло: нічого не зміниться», - пообіцяв президент РФ.

«Є ще один момент, на який варто звернути увагу: хто виношує такі ідеї. Це полягає в тому, що у самопроголошених республік достатньо зброї, в тому числі захопленої у протиборчої сторони - у націоналістичних батальйонів і так далі. І якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як чинитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», - сказав Путін.