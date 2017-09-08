Бойовики тримають у заручниках проукраїнського журналіста Станіслава Васіна - Геращенко

Бойовики внесли до списку заручників взятого у полон журналіста Станіслава Асєєва (Васіна). Про це повідомила представник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко, пише «Радіо Свобода».

За її словами, українська сторона наразі знає місце утримання журналіста.

«Дуже важко йшли переговори, вибиття, по суті, цієї інформації, що Асєєв перебуває у них. Місце його утримання вони офіційно нам не дали – просто підтвердили, що Станіслав у них, і він включений до списків на звільнення, які ми зараз обговорюємо. Ми знаємо місце утримання Станіслава», – сказала Геращенко.

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Вона також повідомила, що до Асєвва не допускають родичів і не дають йому права на дзвінок матері.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики "ДНР" відпустили двох осіб, затриманих раніше разом з журналістом Станіславом Асєєвим, вони вже знаходяться на підконтрольній території Україні. Інші полонені, як і раніше, знаходяться в так званому "міністерстві держбезпеки ДНР".