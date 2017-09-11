"Йому автомат став хлібом і сіллю": до лікарні Дніпра потрапив тяжкопоранений юний боєць АТО

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова рятують 18-річного бійця АТО. Про це написав головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

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Хлопця звати Руслан, він родом з Хмельницької області, сирота. "Йому автомат став хлібом і сіллю... Отримав поранення біля Торецка. Міною відірвало ліву ногу. Важке поранення голови, очей, черевної порожнини", - йдеться у його повідомленні.

АТОшник надійшов до Мечникова одразу в операційну, був підключений до апарата штучної вентиляції легенів. За словами Риженка, сьогодні Руслан вже розмовляє.

Раніше бійцеві 59-ї бригади куля влучила в мозок. Військові хірурги прооперували його на передовій та одразу відправили у Дніпропетровську лікарню Мечникова.