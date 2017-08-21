Куля влучила в мозок: до Дніпра доправили двох поранених українських військових (відео)

Двох поранених бійців АТО за вихідні доправили до обласної лікарні Дніпра. Один із них дивом вижив після обстрілу Водяного з великокаліберного кулемета.

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Серед ночі ворог влучив Олександру Савицькому просто в голову. Бійцю 59-ої бригади куля потрапила в мозок. Військові хірурги прооперували його на передовій та одразу відправили до Дніпровської лікарні Мечникова. Це і врятувало йому життя, кажуть медики.

Раніше до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова доставили двох українських військових, які отримали серйозні поранення в Широкиному Донецької області.