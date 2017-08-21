Куля влучила в мозок: до Дніпра доправили двох поранених українських військових (відео)
19:29, 21 серпня 2017Війна
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Хірурги прооперували одного з військових на передовій та одразу відправили до Дніпровської лікарні Мечникова.
Двох поранених за вихідні доправили до обласної лікарні Дніпра
Двох поранених бійців АТО за вихідні доправили до обласної лікарні Дніпра. Один із них дивом вижив після обстрілу Водяного з великокаліберного кулемета.
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Серед ночі ворог влучив Олександру Савицькому просто в голову. Бійцю 59-ої бригади куля потрапила в мозок. Військові хірурги прооперували його на передовій та одразу відправили до Дніпровської лікарні Мечникова. Це і врятувало йому життя, кажуть медики.
Раніше до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова доставили двох українських військових, які отримали серйозні поранення в Широкиному Донецької області.
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