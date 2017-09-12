Росія запланувала кардинальні кадрові перестановки у "ДНР" - ІС

У вищій та середній ланці "адміністрації "ДНР" поширюються чутки про зміну керівного складу в жовтні 2017 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спроти" Дмитро Тимчук.

Так, 5 вересня в Донецьку відбулася нарада за участю вищого "керівництва "ДНР" і представників РФ з питань подальшого розвитку так званої республіки.

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"За вказівкою російської сторони участь у нараді взяло обмежене коло ватажків "ДНР", при цьому, наприклад, лідер громадського руху "Донецька республіка" Пушилын не був на неї допущений", - йдеться у повідомленні.

Тимчук зазначив, що в ході наради представники АП РФ не вказали чітких перспектив для "ДНР", однак дали зрозуміти, що стратегічні рішення з цього питання будуть прийматися у Кремлі найближчим часом і будуть пов'язані з кардинальними кадровими перестановками в "ДНР".

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що готовий обговорювати умови перебування миротворчої місії на Донбасі.