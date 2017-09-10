Захарченко прокоментував "умови" Путіна щодо розміщення миротворців на Донбасі

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що готовий обговорювати умови перебування миротворчої місії на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю програмі «Підсумки тижня» на НТВ.

«Ми ж маємо на увазі наступне: це охорона місії ОБСЄ. Це не пряма миротворча місія. І ми готові обговорити з Києвом ці умови щодо перебування місії», - зазначив Захарченко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у наступному місяці представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. 5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що це заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту уявити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею та мету розгортання миротворчої операції, що не буде служити досягненню головної мети - встановлення стійкого миру на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України.

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовані ділянки російсько-українського державного кордону.