Експерт пояснив, чому Кремль може змінити ватажків "ЛДНР"

У Кремлі можуть змінити ватажків "ДЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького з однією метою - заради того, щоб Київ пішов на виконання політичної частини Мінських угод: проведення виборів, легалізацію місцевої так званої "влади" на окупованому Донбасі й так далі. Про це розповів координатор групи "Інформаційнийспротив" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

"За нашою інформацією, немає чіткої конкретики: не названі імена та терміни. За термінами орієнтовно називається жовтень, але імена, на кого міняти – не називалися", - зазначив він.

Тимчук каже, що події останніх тижнів можна пов'язати з тими процесами, які відбувалися у так званих "ДЛНР" протягом останнього року. Насамперед, це ліквідація фактично всіх "видатних" бойовиків, більш-менш впізнаваних з весни 2014 року, які брали найактивнішу участь у так званої "російської весни".

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На думку координатора групи ІС, Захарченко є надто серйозною розмінною фігурою для того, щоб російські спецслужби його просто так ліквідували, адже він може бути предметом торгу між РФ та Україною.

"Зміна Захарченка і може бути складовою тих переговорів, які можуть вестися. Тобто, прибрати Захарченка та замінити його будь-якою фігурою, яка менше дратує Київ", - переконаний Тимчук.

"Я не відкидаю, що це можуть бути зовсім несподівані фігури, запропоновані Кремлем, аж до представників якихось нинішнього "Опозиційного блоку". І на цій підставі Москва може потім стверджувати, що Донбас фактично реінтегрований в Україну. Але де-факто він буде залишатися під контролем РФ", - підсумував він.

Раніше Тимчук повідомляв, що Росія запланувала кардинальні кадрові перестановки в "ДНР".