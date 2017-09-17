На Донеччині впав російський безпілотник "Орлан" - штаб АТО (фото)

На Донеччині поблизу Виноградівки впав російський безпілотник «Орлан-10», цього разу українська ППО не встигла збити його, хоча і добре відслідковувала його маршрут. Про це прес-служба штабу АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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«Учора, в першій половині дня «Орлан» впав сам, через технічний збій системи. Він відповідає моделі, яку виготовляють у Росії. Розробкою «Орлан-10» займається російське підприємство під назвою «Спеціальний технологічний центр». Корпус і двигун — російського виробництва, електронна «начинка» родом із Тайваню, що, зрештою, зовсім не дивує», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей БПЛА Росія часто застосовує на Донбасі для розвідки та коригування вогню артилерії.

«Безпілотний літальний апарат недешевий – 18 мільйонів рублів коштує сам комплекс, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн. рублів. Ці БПЛА несуть серйозну загрозу і, зазвичай, застосовуються комплексно, по 2-3 літаки на операцію. Якщо у групі три літальних апарати, то перший веде розвідку з висоти 1000–1500 м, другий — це БПЛА радіоелектронної боротьби, третій — ретранслятор, який здійснює передачу розвідувальної інформації центру управління (висота 4,5–5 км та більше). Частіше в групі два апарати — розвідник та ретранслятор. Імовірно, що в групах з двох БПЛА на розвіднику встановлено додаткове обладнання для створення активних шумових перешкод», - пояснили у штабі.

У прес-центрі зазначили, що за класифікацією «Орлан-10» відноситься до оперативно-тактичного, малого радіусу дії. Крім того, апарат не вимагає злітно-посадкової смуги для зльоту і посадки, стартує з катапульти. Також може приземляється з парашутом, для демпфірування удару при приземленні застосовується пневматичний буфер.