Точно б’ють в ціль: з’явилися вражаючі фото випробувань українсько-польського ударного безпілотника

Розвідувально-ударний комплекс «Сокіл» є продуктом успішної кооперації українського підприємства «Чезара» з польськими партнерами.

Як сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань на полігоні Гончарівське Чернігівської області, одне із завдань, яке ставила РНБО перед вітчизняним обороно-промисловим комплексом, – «налагодження виробництва якісних безпілотних літальних апаратів бойового застосування».

Як повідомляв УНІАН, випробуваний сьогодні розвідувально-ударний комплекс «Сокіл» складається з однієї розвідувальної та трьох ударних бойових машин, що робить його здатним знаходити та точно вражати цілі, використовуючи, залежно від завдань, боєприпаси фугасної, осколково-фугасної та термобаричної дії.

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«Випробування відбулися успішно, продемонстрували ефективність цих безпілотних комплексів. Наступний крок – поставити їх на озброєння та ефективно використовувати в бойових умовах», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО після наради з виробниками та військовими повідомив, що найближчим часом будуть представлені нові моделі ударних БПЛА «значно більшої дальності застосування та з потужнішими бойовими характеристиками».