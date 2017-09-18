В зоні АТО внаслідок бойових дій один військовий зазнав поранення
13:15, 18 вересня 2017Війна
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Загиблих серед українських військових в зоні АТО не було.
За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув / Міноборони
За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув.Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внасідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець зазнав поранення. Цей інцидент стався на позиції біля селища Нововселівка-2 на Донецькому напрямку під час ворожого обстрілу», - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупанти 31 раз порушили перемир’я.
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