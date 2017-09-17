Бойовики на Донбасі продовжують порушувати умови перемир'я - українська сторона СЦКК

Незаконні збройні формування ОРДО і ОРЛО, незважаючи на взяті на себе зобов'язання під час Мінських домовленостей та режиму «шкільного перемир’я», надалі продовжують обстріли позицій Збройних Сил України та ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках.

Про це заявляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), повідомляє прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Особливо залишається напруженою обстановка в районі населених пунктів Новозванівка (територія ОРЛО). В ніч з 16 на 17 вересня поточного року протягом двох годин бойовики неодноразово застосовували автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю по позиціях ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМинулої доби у зоні АТО жоден український військовий не загинув, один отримав поранення – речник Міноборони

За даними СЦКК, на території ОРДО незаконні збройні формування протягом минулої ночі обстрілювали з станкових та ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції сил АТО в районі населених пунктів Піски, Невельське та Авдіївка.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ потрапили під вогонь НЗФ ОРДО з підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населених пунктів Водяне, Старогнатівка та Новотроїцьке.

Інформація про наслідки уточнюється.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такі дії незаконних збройних формувань ОРДО і ОРЛО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення та військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО на Донбасі.