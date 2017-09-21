У Франції зареєстрували представництво "ДНР" як громадське об'єднання

У французькому Марселі зареєстрували представництво контрольованих Росією бойовиків "ДНР" як громадське об'єднання, але не збираються надавати поплічникам Кремля дипломатичний статус.

Про це повідомляє Посольство Франції в Україні з посиланням на брифінг у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, який відбувся 21 вересня.

Зокрема, заступника речниці французького зовнішньополітичного відомства попросили прокоментувати про заплановане на 25 вересня відкриття "представництва" самопроголошеної "ДНР" в Марселі.

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"Утворення, на яке ви посилаєтесь (так званий "Представницький центр у Франції "Донецької Народної Республіки") зареєстроване в статусі громадського об’єднання, згідно із законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу. Французька влада офіційно не визнає цього об’єднання, яке не має дипломатичного статусу і не може набути пов’язаних із ним привілеїв та імунітетів", - заявили у МЗС Франції.

"Наша позиція незмінна: Франція віддана територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повному відновленню її державного суверенітету; Франція не визнає сепаратистських утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей, з якими ми не маємо відносин", - наголосили у відомстві.

Також сказано, що зважаючи на те, що мета зазначеного "громадського об’єднання" є незаконною, Міністерство Європи та закордонних справ направило відповідну інформацію прокурору Франції.