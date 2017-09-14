ЄС засуджує порушення міжнародного права Росією в Україні і наполягає на відновленні її суверенітету

Європейський Союз засуджує порушення міжнародного права Росією в Україні і продовжує наполягати на відновленні територіальної цілісності та суверенітету держави.

Так прокоментувала УНІАН сьогоднішнє рішення Ради ЄС продовжити ще на півроку санкції для осіб та компаній, дії яких порушують територіальну цілісність та суверенітет України посол головуючої в ЄС Естонії Кайа Таел (Kaja Tael).

«Санкції є одним з інструментів, який ЄС має у своєму розпорядженні в цьому відношенні», - сказала вона.

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Посол підтвердила, що рішення стосується 149 осіб та 38 компаній, на які розповсюджується заборона на в’їзд та замороження активів.

«Рішення супроводжувалося деякими технічними змінами», - додала Таел (зі списку вилучили чотири особи, які померли та три компанії, які припинили діяльність в результаті злиття).

Естонський дипломат також підкреслила, що в рішення можуть бути внесені зміни, якщо Рада буде вважати за потрібне це зробити.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС продовжила введені за агресію проти України антиросійські санкції. Санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів застосовані до 149 фізичним особам і 38 компаніям.