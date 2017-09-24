Бойовики показали "міністра "ДНР" після замаху на нього (фото)

Кілька підконтрольних «ДНР» телеканалів ввечері випустили сюжети з «міністром доходів і зборів» Олександром Тимофеєвим, на якого вранці, за повідомленнями ЗМІ, було скоєно замах.

Так, вийшли сюжети з неушкодженим Тимофеєвим про тепличне господарство в Донецьку. Канали датували відео сьогоднішнім днем, передають "Новости Донбасса".

У сюжеті вирощування овочів при «ДНР» пов'язали із замахом на Тимофеєва.

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"Донецька народна республіка повністю забезпечує себе продуктами сільського господарства... Така позиція неприйнятна для офіційного Києва, представники якого усіма силами намагаються зашкодити становленню нової незалежної держави", – сказано в ньому. Стверджується, що Тимофеєва намагалася вбити «диверсійна група, підконтрольна Києву».

У кінці обох сюжетів про теплиці «міністр» прокоментував інформацію про замах на нього. Тимофеєв звинуватив у трагедії українську сторону.

Як повідомлялося раніше, вранці 23 вересня в окупованому Донецьку стався вибух. За інформацією російських і підконтрольних «ДНР» ЗМІ, було скоєно замах на "міністра" Тимофеєва також відомого під позивним «Ташкент».

Інформація про стан його здоров'я різнилася: були повідомлення як про важкий стан, так і про те, що він живий і здоровий.

Пізніше один із інформаційних сайтів «ДНР», посилаючись на джерела в «МВС», поширив інформацію про затримання організаторів підриву так званого міністра. Також стверджується про причетність затриманих до управління розвідки при Міноборони України.