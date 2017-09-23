Постраждалий від замаху "міністр ДНР" Тимофєєв прагнув посісти "трон" Захарченка – МВС

Так званий міністр доходів і зборів «ДНР» Олександр Тимофєєв, на якого сьогодні вранці було здійснено замах, проводив кулуарні перемовини з кураторами Кремля, щодо прагнень посісти "трон" ватажка терористів "ДНР" Захарченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

На його думку, ймовірніше мова йде про спробу ліквідації можливого конкурента з боку верхівки «ДНР», тобто, з боку самого Захарченка, котрий і наказав вбити Тимофєєва.

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«Втім, не виключено, що це може бути і запущений російськими спецслужбами черговий "скажений ліфт", в рамках спецоперацій ГРУ-ФСБ по зачистці главарів терористичних угрупувань "ЛДНР", як прямих свідків злочинів РФ в Україні», – припускає Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, інформаційні ресурси бойовиків вранці повідомили, що в окупованому Донецьку в результаті вибуху, влаштованого з метою замаху на так званого міністра доходів і зборів "ДНР" Олександра Тимофєєва, постраждали вісім людей. Сам Тимофєєв доставлений в лікарню у важкому стані.