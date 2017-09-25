На окупований Донбас прибули російські фахівці безпілотної авіації

На окупований Донбас прибули фахівці 924 Державного центру безпілотної авіації міністерства оборони РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За наявними даними на окуповану територію прибули фахівці 924 державного центру безпілотної авіації міністерства оборони РФ, які дислокуються у Ліпецьку. Це пов’язано зі збільшенням випадків виходу з ладу російських безпілотних літальних апаратів під час виконання завдань. Також припускається, що відбувається тестування або випробування нових зразків такої техніки», - повідомив він.

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