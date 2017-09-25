В Авдіївці "Чорні запорожці" облаштовують нові позиції (відео)

"Чорні запорожці" облаштовують нові позиції просто перед носом у ворога в Авдіївці. Командир роти каже, що вони були змушені перейти на інші позиції, бо ворожа артилерія не давала голови підняти з окопу.

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Бійці копають уздовж і вглиб, укріплюють позиції мішками й деревиною. Нові окопи АТОшники роблять за всіма правилами військової справи - не прямо, а зигзагоподібно, щоб зменшити розліт уламків від снаряду, якщо він у нього влучає.

Раніше волонтери "Повернись живим" повідомили, що інтенсивність обстрілів на Донбасі у порівнянні з початком місяця збільшилась майже втричі, та за вересень ЗСУ зазнавали втрат.