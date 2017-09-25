Волонтери озвучили втрати ЗСУ на Донбасі з початку вересня

Кількість та інтенсивність обстрілів у зоні АТО в порівнянні з початком місяця збільшилась майже втричі, й минулі вихідні не пройшли без втрат.

Про це повідомляють волонтери Фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

За їхніми словами, найгарячішими точками на лінії розмежування лишаються Широкіно, Павлополь, Водяне та Мар’їнка на приморському напрямку, Авдіївська промзона, шахта "Бутівка", околиці Світлодарської дуги поблизу Донецька, Кримське та Новоолександрівка на Луганщині.

Читайте такожБойовики на Донбасі стали менше використовувати важке озброєння - ІС

"Поки дипломати обговорюють можливість введення миротворців, терористи дуже немирно гатять по наших позиціях з гранатометів, мінометів та кулеметів, не кажучи вже про стрілецьку зброю, постійну роботу снайперів і диверсійних груп", - констатують вони.

Волонтери наголошують, що попри зменшення інтенсивності використання важкого озброєння (у порівнянні з літніми місяцями), від стрілецької зброї супротивників є втрати у ЗСУ.

"Від куль зі стрілецької зброї від початку вересня загинуло вже двоє наших бійців (7 вересня у районі Авдіївки, 23 вересня у районі Новоолександрівки). Поки війна триватиме, вона так чи інакше забиратиме життя та здоров’я, з’їдатиме ресурси, сіятиме втрати. І попри намагання зупинити її дипломатичним шляхом, основним аргументом у переговорах з противником лишатиметься боєздатна піхота", - наголошують у "Повернись живим".