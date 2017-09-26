Розміщення миротворців на Донбасі за пропозицією Росії ще більше розділить Україну - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що розміщення миротворців ООН, як пропонує Росія, лише на лінії розмежування на Донбасі ще більше розділить Україну. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

«Я вважаю, що основоположні цілі політики США є чіткими, як і цілі України, і полягають вони у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а також забезпеченні безпеки усіх громадян», - сказав Волкер.

Він назвав неприйнятною пропозицію РФ щодо розміщення миротворчої місії ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«Коли ми говоримо про присутність миротворців, то те, що запропонувала Росія в ООН, є дуже вузькою концепцією і стосується лише присутності на лінії припинення вогню – це насправді ще більше розділить країну, це неприйнятно для будь-кого, так територію (територіальну цілісність – УНІАН) не поновити», - додав Волкер.

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З іншого боку, як зазначив Волкер, якщо вдасться розширити концепцію щодо миротворчих сил з тим, щоб вони розміщувалися на всій тимчасово окупованій території Донбасу, передбачити незастосування важкого озброєння та встановити контроль над українсько-російським кордоном з боку України, то «це стане багатообіцяючою ініціативою».

«Я виходжу з того, що Росія нічого б не пропонувала, якби не була готовою до переговорів з цього приводу. Вони три роки з цього питання нічого не робили. Раніше вони не пропонували ввести миротворчу місію, лише пару тижнів тому вони говорили, що жодним чином не хотіли б бачити там (на Донбасі миротворців) ООН, тому той факт, що вони відкрили цю розмову, як на мене, означає, що вони готові це обговорювати», - сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ

20 вересня Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є її бажанням легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі та заморозити конфлікт назавжди. Він вкотре наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включно з кордоном. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб напрацювати варіанти безпекової та політичної присутності ООН на Донбасі.