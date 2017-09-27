На Донбасі бойовики обстрілюють сили АТО з мінометів та кулеметів, поранено військового

08:07, 27 вересня 2017
Війна
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Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.

На Приморському напрямку противник також застосовував гранатомети на підступах до Мар’їнки / Міноборони України

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій один український захисник отримав поранення, передає прес-центр АТО в Facebook.

"Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем у відповідь жорстко припиняли активність ворога. У результаті цього протистояння, близько 18 години, отримав поранення один військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний. Крім того, наприкінці доби під гранатометними обстрілами опинились наші укріплення біля Кам’янки та шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні.

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На Приморському напрямку противник також застосовував гранатомети на підступах до Мар’їнки, великокаліберні кулемети біля Широкиного, а з озброєння БМП бив у районі Гнутового.  На Луганському напрямку проросійські найманці двічі зі стрілецької зброї відкривали вогонь неподалік Кримського. 

Як відомо, на окупований Донбас прибули російські фахівці безпілотної авіації.

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Теги: #війна на Донбасі#поранені в АТО#війна в Україні#доба в АТО