Журналісти розповіли про приватні армії, які беруть участь у війні на Донбасі (відео)
Журналісти розповіли про цілі, методи роботи та винагороду для бійців цих військових формувань.
Приватні військові компанії – вони з'являються там, де регулярним арміям не місце. Найманців у зонах бойових дій завжди добре приховують та маскують. Про це розповідається у сюжеті програми "Схеми".
Журналісти покажуть вам їхні обличчя. Вся правда про криваві ЧВК Путіна: навіщо в Росії створили цілу систему таємних збройних загонів. Хто керує приватними російськими головорізами і чому за цими людьми – тінь очільників РФ.
Також є конкретна інформація про те, скільки платять найманим вбивцям.
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Спочатку такі приватні компанії були в складі диверсійних груп ГУР, однак тепер вони там перебувають і цілком автономно.
На Донбасі вони виконують найбрудніші завдання, такі як убивство місцевих ватажків, що вийшли з-під контролю.
Їм на протидію є формування, які виступаюць на стороні України, проте на це їх спонукають не матеріальні, а патріотичні мотиви.