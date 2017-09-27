Місія ОБСЄ зафіксувала рух похоронного мікроавтобуса через кордон з РФ на Донбасі
Мікроавтобус мав напис російською мовою "Ритуальні послуги". Місія ОБСЄ не мала змоги встановити, чи була на борту труна, чи ні.
Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, заявляє, що на українсько-російському кордоні зафіксувала мікроавтобус з написом "Ритуальні послуги".
Про це йдеться у тижневому звіті за період з 20 по 26 вересня 2017 року.
"22 вересня о 13:50 на прикордонному пункті «Гуково» спостережна місія бачила білий мікроавтобус з номерними знаками Російської Федерації, який перетинав кордон з Російської Федерації в Україну. Мікроавтобус мав напис російською мовою "Ритуальні послуги". Спостережна місія не мала змоги встановити, чи була на борту труна, чи ні", - йдеться у звіті.
Також сказано, що того ж дня о 17:22 машина швидкої допомоги з російськими номерними знаками прибула на пункт пропуску «Гуково» з Росії та повернулася в РФ о 17:41. Спостерігачі заявили, що з тих позицій, де вони знаходилися, вони не мали змоги побачити будь-яку діяльність навколо «швидкої» або встановити можливу наявність в ній пацієнтів.
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За звітний період загалом було зафіксовано 858 вантажівок, які перетинали українсько-російський кордон. З них 281 вантажівка була зафіксована в пункті «Гуково» і 577 в пункті «Донецьк»; 524 вантажівки направлялися в РФ, 334 – в Україну. Окремо сказано, що на кордоні було помічено 71 бензовоз.
Разом з тим в місії зазначають, що було зафіксовано 74 особи у військовій формі, які перетинали кордон в обох напрямках. З них 33 особи направлялися в РФ, а 41 – в Україну.