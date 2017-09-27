Місія ОБСЄ зафіксувала рух похоронного мікроавтобуса через кордон з РФ на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, заявляє, що на українсько-російському кордоні зафіксувала мікроавтобус з написом "Ритуальні послуги".

Про це йдеться у тижневому звіті за період з 20 по 26 вересня 2017 року.

"22 вересня о 13:50 на прикордонному пункті «Гуково» спостережна місія бачила білий мікроавтобус з номерними знаками Російської Федерації, який перетинав кордон з Російської Федерації в Україну. Мікроавтобус мав напис російською мовою "Ритуальні послуги". Спостережна місія не мала змоги встановити, чи була на борту труна, чи ні", - йдеться у звіті.

Також сказано, що того ж дня о 17:22 машина швидкої допомоги з російськими номерними знаками прибула на пункт пропуску «Гуково» з Росії та повернулася в РФ о 17:41. Спостерігачі заявили, що з тих позицій, де вони знаходилися, вони не мали змоги побачити будь-яку діяльність навколо «швидкої» або встановити можливу наявність в ній пацієнтів.

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За звітний період загалом було зафіксовано 858 вантажівок, які перетинали українсько-російський кордон. З них 281 вантажівка була зафіксована в пункті «Гуково» і 577 в пункті «Донецьк»; 524 вантажівки направлялися в РФ, 334 – в Україну. Окремо сказано, що на кордоні було помічено 71 бензовоз.

Разом з тим в місії зазначають, що було зафіксовано 74 особи у військовій формі, які перетинали кордон в обох напрямках. З них 33 особи направлялися в РФ, а 41 – в Україну.