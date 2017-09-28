Бойовики підробляють українські паспорти для втечі з "ДНР" – ІС
17:27, 28 вересня 2017Війна
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Так звані силовики "ДНР", які числяться в базах правоохоронних органів України, хочуть отримати паспорти зі зміненими даними.
Паспорт громадянина України, ілюстрація / REUTERS
За даними групи "Інформаційний спротив", спостерігається тенденція до посилення в середовищі бойовиків т. зв. «МВС ДНР» настроїв і дій щодо самовільного залишення місця служби. Також вони масово намагаються потрапити на територію, підконтрольну українській владі.
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При цьому, співробітники «органів міліції», які знаходяться в окупованому Донецьку, через посередників намагаються отримати «чисті» українські документи.
Ті з них, хто числиться в базах правоохоронних органів України, наполягають на отриманні документів (паспортів) зі зміненими даними.
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