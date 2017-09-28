Бойовики підробляють українські паспорти для втечі з "ДНР" – ІС

За даними групи "Інформаційний спротив", спостерігається тенденція до посилення в середовищі бойовиків т. зв. «МВС ДНР» настроїв і дій щодо самовільного залишення місця служби. Також вони масово намагаються потрапити на територію, підконтрольну українській владі.

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При цьому, співробітники «органів міліції», які знаходяться в окупованому Донецьку, через посередників намагаються отримати «чисті» українські документи.

Ті з них, хто числиться в базах правоохоронних органів України, наполягають на отриманні документів (паспортів) зі зміненими даними.