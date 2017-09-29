Вчора бійці АТО через потужні ворожі обстріли застосували проти бойовиків бронетехніку - Лисенко

Вчора, 28 вересня, сили антитерористичної операції під час зіткнення з бойовиками «ДНР» застосували бронетехніку на Маріупольському напрямку.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Маріупольському напрямку вчора на світанку та в другій половині дня сталися потужні мінометні обстріли противника, під час другого з них окупанти влучили в житлові квартали.

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«Всього бойовики випустили понад 30 мін. Також неспокійно було біля в Березовому, Павлополі та інших опорних пунктах. Окупанти не застосували там важке озброєння. Проте ворожі обстріли були тривалими та потужними., що змусило українські війська відкривати вогонь у відповідь, ввівши в дію, зокрема, і бронетехніку. Здебільшого противник порушував "режим тиші" в темну пору доби. Всього на Маріупольському напрямку вчора сталося 9 ворожих обстрілів", - сказав Лисенко.

Також він зазначив, що на Луганському напрямку окупанти здійснили два обстріли з легкого озброєння у Кримському, вони сталися вранці та близько 17 години. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

«На Донецькому напрямку противник порушив "режим тиші" на ділянці фронту Авдіївка - Піски. Збройні інциденти траплялися як в світлу, так і в темну пору доби. Важке озброєння не застосовувалося. Всього ж на Донецькому напрямку сталося 5 ворожих обстрілів», - сказав Лисенко.