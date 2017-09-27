Командири бойовиків дозволили їм збивати безпілотники місії ОБСЄ - Лисенко

Командування бойовиків незаконних- збройних формувань на Донбасі дозволило їм збивати безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Читайте такожЖурналісти розповіли про приватні армії, які беруть участь у війні на Донбасі (відео)Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Він зазначив, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, командування так званої "7-ї бригади" противника "надало дозвіл" підлеглим бойовикам збивати безпілотники місії ОБСЄ.

"Це робитимуть снайпери із замаскованих позицій. Ці заходи спричинені бажанням ворога приховати свої систематичнї порушення Мінських угод", - зауважив Лисенко.