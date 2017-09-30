Доба в АТО: бойовики стріляли з мінометів і кулеметів, 4 військових поранено

Протягом минулої доби російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідорк цього поранення різного ступеню важкості отримали 4 українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, за добу бойовики 6 разів використали міномети калібру 120 та 82 міліметри, випустивши в бік українських військ понад 70 мін та 20 танкових снарядів.

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Як зазначили в штабі АТО, наприкінці минулої доби вогнева активність противника з Донецького змістилась на Приморський напрямок.

"Після 18 години бойовики двічі обстрілювали з міномету та гранатометів позиції сил АТО поблизу Водяного. Унаслідок одного з обстрілів отримав поранення один український боєць. Ще один наш захисник отримав поранення близько 19 години під час вогневого протистояння на підступах до Березового. Крім того, наприкінці доби окупанти декілька разів застосовували великокаліберні кулемети біля Павлополя і Талаківки", - йдеться в повідомленні.

"На Луганському напрямку, поблизу Новотошківського, бойовики близько 20 години випустили по нашому опорному пункту 8 мін калібру 82 міліметри та били з протитанкового гранатомету. Українські воїни жорстко відповіли ворогу. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один боєць АТО", - розповіли в штабі.

Разом із тим, на Донецькому напрямку, після ранкової вогневої активності проросійських найманців ввечері і вночі зберігалася тиша.