Доба в АТО: бойовики 20 разів обстріляли військових, одного бійця поранено

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 20 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один наш боєць був поранений, ще двоє отримали бойові травми. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією.

"Основна активність противника й надалі зберігалась на Донецькому напрямку. Тут після 18 години бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на південно-східних околицях Авдіївки. Українські бійці жорстко відповідали противнику. Також ввечері проросійські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі шахти Бутівка, Невельського та Майорська", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів ворог обстрілював наших захисників на підступах до Лебединського і Водяного. А з 21.00 і упродовж години бойовики били з 82-міліметрового міномету, гранатометів та стрілецької зброї по укріпленнях сил АТО поблизу Широкиного.

Раніше повідомлялося, що бойовики активізували обстріли українських військових.