Бойовики активізували обстріли, поранено трьох військових сил АТО

20:27, 30 вересня 2017
Війна
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Бойовики відкривали вогонь з різних видів гранатометів і стрілецької зброї по українських захисниках на південно-східних околицях Авдіївки.

ЗСУ / Министерство обороны Украины

Від опівночі бойовики продовжили обстріли позицій сил АТО, здебільшого на Приморському і Донецькому напрямках. Троє військовослужбовців дістали бойові травми. Про це повідомляє прес-центр штаб у АТО у зведенні станом на 18.00 30 вересня.

Читайте такожБойовики на Донбасі стали частіше перетинати українсько-російський кордон - СЦКК«Так, від початку доби противник тричі відкривав вогонь з різних видів гранатометів і стрілецької зброї по українських захисниках на південно-східних околицях Авдіївки. Під час цих обстрілів, о 12.45, двоє бійців отримали бойові травми. З цієї ж зброї проросійські найманці вночі били неподалік шахти Бутівка. А близько 12 години, внаслідок ворожого обстрілу укріплень сил АТО в районі Пісків, отримав поранення один український військовослужбовець», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Приморському напрямку напруження зберігалось у районі Водяного. Тут окупанти тричі застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Також, сьогодні під ворожим вогнем опинились опорні пункти ЗСУ поблизу Богданівки і Широкиного.

«Водночас із обстрілами українських позицій, що підтверджує недотримання противником мирних домовленостей, бойовики продовжують гальмувати і процес відновлення інфраструктури Донбасу. На даний момент термінового ремонту потребує укріплення протиаварійного захисту дамби на фенольному заводі в Новгородському та газопроводи-відводи у Мар’їнці і Кримському. Ці об’єкти перебувають у безпосередньому наближенні до лінії розмежування», - підкреслили в прес-центрі.

Водночас в штабі наголосили, що невиконання відновлювальних робіт може призвести до загострення гуманітарної ситуації та загрози забруднення прилеглих ґрунтів по обидва боки лінії розмежування.

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Теги: #обстріли бойовиків#ситуація Донбасі#українські військові ато