За рік в місії ОБСЄ на Донбасі вдвічі зросла кількість росіян - Геращенко

За останній рік у СММ ОБСЄ вдвічі зросла присутність росіян, у кілька разів зросла присутність сербів, білорусів. Про це розповіла Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко в інтерв’ю ТСН.

Також вона розповіла про вимогу до місії ОБСЄ на Донбасі. За її словами, дуже важливо, щоб усі, хто працює в СММ ОБСЄ були неупередженими і беззастережно ставилися до виконання своїх обов’язків.

«Проектуючи висновки, які можна робити з присутності спостерігачів, на можливу миротворчу місію ми висуваємо одну умову і вимогу: там не може бути росіян, представників країни-агресора. Інші країни не є агресорами відносно України. Вони шанують нашу територіальну цілісність і суверенітет. Інші країни можуть мати сентименти до Росії, таке буває, але вони не є агресорами. Тому з нашого боку ми дійсно не маємо жодних підстав підозрювати представників цих дружніх країн у чомусь некоректному. Але росіян там бути не може», - заявила Геращенко.

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Своєю чергою, вона додала, що якщо не говорити чесно про недосконалість цієї моніторингової процедури, яка проявляється дуже часто, це буде неправильно відносно України.

«Вже майже три роки працює місія, але ми знаємо, що є тільки одна дільниця - цілодобовий спостережний пункт поблизу Станиці Луганської. І він працює тільки на українській території, але дзеркального немає. Більше того, бойовики обладнали за цей час навпроти Станиці Луганської на горі Святого Ігоря справжній форпост», - прокоментувала Геращенко.

Як відомо, окупанти на Донбасі зняли охорону з офісів місії ОБСЄ.