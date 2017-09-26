Окупанти на Донбасі зняли охорону з офісів місії ОБСЄ: МЗС вважає це залякуванням з боку Росії

Міністерство закордонних справ України розглядає зняття Росією охорони з офісів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які розміщуються на окупованій території Донбасу, як продовження практики залякування спостерігачів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України вкрай стурбоване інформацією про зняття 24 вересня 2017 року Російською Федерацією та підконтрольними їй бойовиками незаконних збройних формувань, які діють на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і Луганської областей України (ОРДОЛО), охорони з об’єктів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна внесе проект резолюції по миротворцях, погоджений з іноземними партнерами - Клімкін

"Після відомих проблем із забезпеченням безпеки Донецького офісу СММ ОБСЄ, позбавлення передової патрульної бази СММ ОБСЄ у м. Горлівка фізичної охорони і захисту розглядаємо не інакше, як продовження свідомої практики залякування спостерігачів місії", - заявляють українські дипломати.

"Поза сумнівом, ці цілеспрямовані кроки покликані, серед іншого, створити додаткові штучні аргументи на користь запропонованої Росією і не підтриманої Україною та її міжнародними партнерами ініціативи щодо розміщення миротворчих сил ООН виключно з метою захисту персоналу СММ ОБСЄ уздовж лінії розмежування", - наголосили в МЗС.

Також, українські дипломати заявили: "Вважаємо, що гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ під час виконання визначених мандатом місії завдань залишається одним з ключових зобов’язань у контексті імплементації Мінських домовленостей, підпис під якими поставила також і Російська Федерація як сторона конфлікту".

"Вимагаємо від Російської Федерації невідкладно вжити вичерпних заходів для забезпечення повної безпеки персоналу, об’єктів та майна СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території ОРДЛО, а також надати місії повний і безперешкодний доступ до усіх районів, тимчасово непідконтрольних Уряду України, включно з усією неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - йдеться у повідомленні.