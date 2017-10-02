Російські "радники" визнали значні санітарні втрати в лавах "ДНР" - ІС

Російські "радники" в "1-м АК ДНР" констатують провальний рівень забезпечення медико-санітарними засобами підрозділів окупантів у першій лінії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Як стверджують "радники", це - причина високих санітарних втрат у лавах бойовиків, що посилюється низькою оперативністю евакуації поранених до місцевих лікувально-санітарних установ.

"Радники" констатують, що у разі різкої активізації та ескалації бойових дій і, відповідно, різкого зростання кількості поранених, чинна система може просто завалитися", не впоравшись з потоком поранених", - зазначили в ІС.

Раніше група "Інформаційний спротив" повідомляла, що керівництво управління президента Російської Федерації поінформувало ватажків терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" про необхідність скорочення обсягів "бюджету".