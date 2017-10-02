Бойовики готуються до захоплення частини сірої зони під Донецьком – ІС

У районі Донецька фіксується посилення противника в районі Жобуньків і Донецького аеропорту.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», окупанти, цілком можливо, готуються захопити частину сірої зони південніше н. п. Піски.

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Зокрема, північніше Жовтневого (за вул. Стратонавтів), в районі Веселого відзначалося пересування мотострілецького підрозділи окупантів на ББМ (6 од. МТ-ЛБ і 3 од. БМП-2), пізніше в тому ж напрямку – 3-і тентованих Уралу з живою силою і боєприпасами і автокунг з ДЕС на причепі.