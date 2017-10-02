Бойовики готуються до захоплення частини сірої зони під Донецьком – ІС
12:53, 02 жовтня 2017Війна
2 0
Бойовики посилюють свої позиції під Донецьком, що може свідчити про намір захопити частину сірої зони біля Донецького аеропорту.
REUTERS
У районі Донецька фіксується посилення противника в районі Жобуньків і Донецького аеропорту.
Як повідомляє група «Інформаційний спротив», окупанти, цілком можливо, готуються захопити частину сірої зони південніше н. п. Піски.
Читайте такожРосійські "радники" визнали значні санітарні втрати в лавах "ДНР" - ІС
Зокрема, північніше Жовтневого (за вул. Стратонавтів), в районі Веселого відзначалося пересування мотострілецького підрозділи окупантів на ББМ (6 од. МТ-ЛБ і 3 од. БМП-2), пізніше в тому ж напрямку – 3-і тентованих Уралу з живою силою і боєприпасами і автокунг з ДЕС на причепі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter