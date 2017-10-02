Бойовики обстрілюють Мар’їнку, одна з мін впала у житловому кварталі

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі обстрілюють Мар’їнку, одна з мін впала у житловому кварталі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Lонецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Мар'їнка знову здригається від вибухів: орки сиплять на позиції українських військових міни. Одна з них впала у житловому кварталі на вулиці Жовтневій, 174 та зруйнувала будівлю. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Як доповідає мені Володимир Мороз, голова Мар'їнської РДА, обстріл продовжується - лунають поодинокі вибухи в районі позицій українських військових», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики поширюють фейкові повідомлення про обстріл з боку сил АТО.